Exposition « Éclats abstraits Studio chab » Eglise de Tourny Vexin-sur-Epte

mardi 15 juillet 2025.

Exposition « Éclats abstraits Studio chab »

Eglise de Tourny 1 rue Aval Vexin-sur-Epte Eure

Vendredi 2025-07-15

2025-09-21

2025-07-15

L’exposition consiste en une série de dessins abstraits réalisés sur du papier, teintés de couleurs vives, ils prennent vie par des lignes fluides et des formes organiques. Suspendus aux colonnes face aux vitraux, ils résonnent avec leurs motifs et couleurs.

Les œuvres imaginées par Charlotte Bergami (Studio Chab) interagissent avec la lumière naturelle, créant des effets changeants d’ombre et de couleur.

En résonance avec l’architecture, ces dessins invitent à une contemplation renouvelée de la couleur, offrant un dialogue vivant entre tradition et modernité, où lumière, temps et espace fusionnent. Un aspect clé de ce projet réside dans l’interaction entre l’espace, l’artiste et le spectateur.

Eglise de Tourny 1 rue Aval Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 27 53 33 16 sportculture@vexin-sur-epte.fr

English : Exposition « Éclats abstraits Studio chab »

The exhibition consists of a series of abstract drawings on paper, tinted in bright colors and brought to life by fluid lines and organic shapes. Suspended from the columns facing the stained-glass windows, they resonate with their motifs and colors.

Works imagined by Charlotte Bergami (Studio Chab) interact with natural light, creating changing effects of shadow and color.

Resonating with the architecture, these drawings invite a renewed contemplation of color, offering a lively dialogue between tradition and modernity, where light, time and space merge. A key aspect of this project is the interaction between space, artist and viewer.

German :

Die Ausstellung besteht aus einer Reihe von abstrakten Zeichnungen auf Papier, die in kräftigen Farben gefärbt sind und durch fließende Linien und organische Formen zum Leben erweckt werden. Sie hängen an den Säulen gegenüber den Glasfenstern und klingen mit ihren Mustern und Farben nach.

Die von Charlotte Bergami (Studio Chab) entworfenen Werke interagieren mit dem natürlichen Licht und erzeugen wechselnde Schatten- und Farbeffekte.

In Resonanz mit der Architektur laden diese Zeichnungen zu einer erneuten Betrachtung der Farbe ein und bieten einen lebendigen Dialog zwischen Tradition und Moderne, in dem Licht, Zeit und Raum miteinander verschmelzen. Ein Schlüsselaspekt dieses Projekts ist die Interaktion zwischen dem Raum, dem Künstler und dem Betrachter.

Italiano :

La mostra consiste in una serie di disegni astratti su carta, colorati con colori vivaci e animati da linee fluide e forme organiche. Appesi alle colonne di fronte alle vetrate, risuonano con i loro motivi e colori.

Le opere progettate da Charlotte Bergami (Studio Chab) interagiscono con la luce naturale, creando effetti mutevoli di ombre e colori.

In risonanza con l’architettura, questi disegni invitano a una rinnovata contemplazione del colore, offrendo un dialogo vivace tra tradizione e modernità, dove luce, tempo e spazio si fondono. Un aspetto fondamentale di questo progetto è l’interazione tra lo spazio, l’artista e lo spettatore.

Espanol :

La exposición consta de una serie de dibujos abstractos sobre papel, teñidos de colores vivos y animados por líneas fluidas y formas orgánicas. Colgados de las columnas frente a las vidrieras, resuenan con sus motivos y colores.

Las obras diseñadas por Charlotte Bergami (Studio Chab) interactúan con la luz natural, creando efectos cambiantes de sombra y color.

En resonancia con la arquitectura, estos dibujos invitan a una renovada contemplación del color, ofreciendo un vivo diálogo entre tradición y modernidad, donde se funden luz, tiempo y espacio. Un aspecto clave de este proyecto es la interacción entre el espacio, el artista y el espectador.

