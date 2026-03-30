Exposition « éclats d’âmes » Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris
Exposition « éclats d’âmes » Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris vendredi 3 avril 2026.
Danse le cadre du Mois Parisien de la Santé mentale, le Centre Annie Fratellini vous présente l’expo collective « Éclats d’âmes »
Cette exposition a pour objectif de mettre en avant des personnes souffrant de troubles anxieux et leur rapport à l’art.
Car si la créativité représente un exutoire, c’est également un chemin vers la guérison de l’esprit.
Dessiner, peindre, photographier… sont autant de pratiques permettant d’exprimer ses émotions quelles qu’elles soient et de les sublimer.
L’exposition réunit les artistes Sylve, Chaons, Osixe, Missy Daisy, HironPhoenix.
Vernissage : vendredi 3 avril 19h
Une expo collective pleine de formes et couleurs qui met en avant des personnes souffrant de troubles anxieux et leur rapport à l’art !
Du lundi 20 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 17h00
Du vendredi 03 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :
samedi
de 09h15 à 17h15
mercredi
de 10h00 à 21h30
mardi, jeudi
de 09h45 à 22h00
lundi, vendredi
de 12h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-03T15:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-03T12:00:00+02:00_2026-04-03T22:00:00+02:00;2026-04-04T09:15:00+02:00_2026-04-04T17:15:00+02:00;2026-04-06T12:00:00+02:00_2026-04-06T22:00:00+02:00;2026-04-07T09:45:00+02:00_2026-04-07T22:00:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T21:30:00+02:00;2026-04-09T09:45:00+02:00_2026-04-09T22:00:00+02:00;2026-04-10T12:00:00+02:00_2026-04-10T22:00:00+02:00;2026-04-11T09:15:00+02:00_2026-04-11T17:15:00+02:00;2026-04-13T12:00:00+02:00_2026-04-13T22:00:00+02:00;2026-04-14T09:45:00+02:00_2026-04-14T22:00:00+02:00;2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T21:30:00+02:00;2026-04-16T09:45:00+02:00_2026-04-16T22:00:00+02:00;2026-04-17T12:00:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00;2026-04-18T09:15:00+02:00_2026-04-18T17:15:00+02:00;2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T17:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T17:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, quai de la Rapée 75012 Paris
+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini
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