Exposition Éclats de Danse De la scène à la rue Musée municipal Yves Machelon Gannat
Exposition Éclats de Danse De la scène à la rue Musée municipal Yves Machelon Gannat samedi 4 avril 2026.
Exposition Éclats de Danse De la scène à la rue
Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-04-04
De la grâce du ballet à l’énergie du hip-hop, l’exposition invite à un voyage au cœur de la danse sous toutes ses formes. Corps, rythme et passion s’unissent pour raconter une histoire universelle.
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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr
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English :
From the grace of ballet to the energy of hip-hop, the exhibition invites you on a journey to the heart of dance in all its forms. Body, rhythm and passion unite to tell a universal story.
L’événement Exposition Éclats de Danse De la scène à la rue Gannat a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Val de Sioule