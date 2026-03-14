Exposition Éclats de Danse De la scène à la rue Musée municipal Yves Machelon Gannat

Exposition Éclats de Danse De la scène à la rue

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-04-04

De la grâce du ballet à l’énergie du hip-hop, l’exposition invite à un voyage au cœur de la danse sous toutes ses formes. Corps, rythme et passion s’unissent pour raconter une histoire universelle.

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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr

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English :

From the grace of ballet to the energy of hip-hop, the exhibition invites you on a journey to the heart of dance in all its forms. Body, rhythm and passion unite to tell a universal story.

L’événement Exposition Éclats de Danse De la scène à la rue Gannat a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Val de Sioule