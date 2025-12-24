Exposition Éclats de lumières par Laeticia Lecque, TARBES Tarbes

Exposition Éclats de lumières par Laeticia Lecque

Après un parcours entre Paris et Bruxelles, cette Normande d’origine est installée depuis quelques années dans le Val d’Azun, où elle puise son inspiration…

Poussée par une nécessité intérieure aussi impérieuse que les forces qui sculptent la montagne où elle vit, l’artiste crée comme on respire par évidence, par élan vital.

La nature n’est pas pour elle un simple sujet, mais une présence fondatrice, un mouvement profond qui irrigue chacun de ses tableaux.

Elle en observe la puissance, la fragilité, les métamorphoses et cherche à en restituer l’intensité avec ses propres yeux ceux d’une peintre pour qui la beauté naît autant de l’élan que du silence des éléments.

D’abord formée et ancrée dans la pratique rigoureuse de la peinture à l’huile, Laetitia Lecque s’est tournée progressivement vers l’utilisation libre de multiples médiums. Acrylique, encre, pigments, matières minérales chaque matériau devient un souffle, une vibration différente, une façon renouvelée d’approcher la vérité du paysage intérieur et extérieur.

Cette diversité technique reflète une liberté essentielle, un geste affranchi des contraintes, ouvert à l’imprévisible et à l’énergie brute de la nature.

Inscrite dans la lignée de l’abstraction lyrique, son œuvre privilégie l’émotion, le geste spontané, la couleur comme force vivante.

Il ne s’agit pas de représenter le réel, mais de s’en approcher humblement, de laisser affleurer ce que la nature murmure à qui sait la regarder.

Entre élan effacement et résonance, ses tableaux témoignent d’un dialogue profond avec les éléments- un dialogue nourri par la lumière, les roches, les saisons et par cette montagne qui est à la fois demeure, source et guide.

Laetitia Lecque compte plusieurs expositions en France et à l’Etranger, notamment à Paris et Bruxelles.

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

> Présence de l’artiste les lundis (14h30/18h) et les jeudis (9h30/12h30).

