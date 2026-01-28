Exposition Éclats de pierre Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence

Exposition Éclats de pierre

Du 07/02 au 30/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 13h à 18h. Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Découvrez Éclats de pierre une exposition immersive mêlant art, littérature jeunesse et trésors minéraux ! Plongez dans l’univers fascinant du règne minéral.

Depuis plusieurs années, les équipes des bibliothèques de la Ville proposent un projet d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) autour de la littérature jeunesse, cette année la thématique est le règne minéral .



Spécifiquement pensée et créée pour l’occasion et ouverte à tous, l’exposition Éclats de pierre donnera à voir des illustrations originales des deux artistes invitées, des livres rares et précieux sortis exceptionnellement des collections patrimoniales et des trésors du Muséum d’Histoire naturelle d’Aix-en-Provence. Du 7 février au 30 avril, venez découvrir cette exposition et profiter des nombreux rendez-vous programmés dès janvier dans l’ensemble des bibliothèques, pour les petits et pour les grands. Littérature jeunesse, patrimoine et culture scientifique s’unissent pour découvrir le monde minéral, ses origines et ses secrets.(En plus petit)Une exposition réalisée dans le cadre du dispositif Graines d’Artistes , qui permet aux jeunes aixois de découvrir diverses disciplines artistiques au cours de leur scolarité.



L’exposition présentée aux Archives Michel-Vovelle est très visuelle et esthétique. Elle est notamment portée par deux illustratrices/autrices renommées, Marine Rivoal (Éditions du Rouergue) et Emmanuelle Tchoukriel (Albin Michel Jeunesse, Thierry Magnier, Nathan, Casterman), reconnues dans le monde de la littérature jeunesse. Par ailleurs, nous aurons le plaisir d’accueillir Mathias Picard pour une intervention destinée à un public spécifique. .

Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 20 lesmejanes-patrimoine@mairie-aixenprovence.fr

English :

Discover Éclats de Pierre: an immersive exhibition blending art, children’s literature, and mineral treasures! Dive into the fascinating world of the mineral kingdom.

