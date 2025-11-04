EXPOSITION: ECLATS DE RÉALISME Fonsorbes

Début : 2025-11-04

fin : 2025-12-06

venez découvrir cette exposition de Sylvie Bristel.

Sylvie Bristel renoue avec sa passion pour le dessin en 2020 en découvrant le pastel sec.

Autodidacte, elle y prend vite goût et réalise que ce médium lui correspond totalement

car il offre beaucoup de possibilités, dont le dessin réaliste qu’elle affectionne particulièrement.

Elle dessine au gré de ses envies et des émotions du moment. Ses centres d’intérêts variés, son histoire,

son statut de femme, sa joie de vivre et son humeur sont ses sources d’inspiration.

Le pastel sec lui permet d’exprimer sans contrainte son perfectionnisme, sa minutie, sa sensibilité.

Dans ses tableaux, elle recherche l’esthétisme et l’élégance, le dessin étant pour elle un langage de l’âme.

Vendredi 7 novembre, 17h30 vernissage de l’exposition et rencontre avec l’artiste .

MÉDIATHÈQUE Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66 serviceculturel@fonsorbes.fr

