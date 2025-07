EXPOSITION « ÉCLATS DE ROSE » CHÂTEAU DE PORTET Portet-sur-Garonne

EXPOSITION « ÉCLATS DE ROSE » CHÂTEAU DE PORTET Portet-sur-Garonne mercredi 1 octobre 2025.

EXPOSITION « ÉCLATS DE ROSE »

CHÂTEAU DE PORTET 1 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

Octobre se teinte de rose, et avec lui s’ouvrent les regards, les gestes, les intentions. Chaque année, ce mois est une invitation à la conscience, à la solidarité, à l’espoir.

Dans cette exposition collective, les artistes des Ateliers d’Arts Portésiens explorent le rose non pas comme simple couleur, mais comme langage. Éclats de rose, ce sont des fragments de lumière, d’émotion, de vie. Par touches douces ou éclatantes, les œuvres présentées parlent de résilience, de féminité, de fragilité autant que de puissance. Car l’art, lui aussi, prend soin. Il donne forme à l’indicible, offre un espace pour voir, ressentir, traverser autrement. Un espace où le rose n’est pas seulement une couleur il est mémoire, attention,

force partagée. .

CHÂTEAU DE PORTET 1 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

English :

October turns pink, and with it comes open eyes, gestures and intentions. Every year, this month is an invitation to awareness, solidarity and hope.

German :

Der Oktober färbt sich rosa, und mit ihm öffnen sich die Blicke, Gesten und Absichten. Jedes Jahr ist dieser Monat eine Einladung an das Gewissen, an die Solidarität und an die Hoffnung.

Italiano :

Ottobre si tinge di rosa e con esso arrivano un nuovo look, nuovi gesti e nuovi propositi. Ogni anno, questo mese è un invito alla consapevolezza, alla solidarietà e alla speranza.

Espanol :

Octubre se tiñe de rosa, y con él llegan una nueva mirada, nuevos gestos y nuevas intenciones. Cada año, este mes es una invitación a la concienciación, la solidaridad y la esperanza.

