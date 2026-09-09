Exposition Eclectique artisanat, Ancienne chapelle de Rohars, Bouée
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne chapelle de Rohars · Bouée
Informations pratiques
Exposition Eclectique artisanat 19 et 20 septembre Ancienne chapelle de Rohars Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition collective artistique avec cinq artistes
Gérard Maillard – Tableaux (Graphite. Aquarelle. Acrylique)
Muriel Lalloue – Tableaux (Huile. Acrylique)
Dominique Lelièvre – Façonnage du cuir
La Marinière créative – Céramiques. Sculptures. Bijoux en cuir. Décorations
Patrice Etourneau – Diorama
Découvrez l’histoire de l’ancienne chapelle Sainte-Anne de Rohars restaurée
Ancienne chapelle de Rohars Rohars 44260 Bouée Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0681132657 http://cdfbouee.com Ancienne chapelle dans le village historique portuaire de Bouée Parking à 3 kms du bourg
Exposition collective artistique avec cinq artistes
©Alain Monnié