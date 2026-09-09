Exposition Eclectique artisanat, Ancienne chapelle de Rohars, Bouée

Informations pratiques

Exposition Eclectique artisanat 19 et 20 septembre Ancienne chapelle de Rohars Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition collective artistique avec cinq artistes

Gérard Maillard – Tableaux (Graphite. Aquarelle. Acrylique)

Muriel Lalloue – Tableaux (Huile. Acrylique)

Dominique Lelièvre – Façonnage du cuir

La Marinière créative – Céramiques. Sculptures. Bijoux en cuir. Décorations

Patrice Etourneau – Diorama

Découvrez l’histoire de l’ancienne chapelle Sainte-Anne de Rohars restaurée

Ancienne chapelle de Rohars Rohars 44260 Bouée Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0681132657 http://cdfbouee.com Ancienne chapelle dans le village historique portuaire de Bouée Parking à 3 kms du bourg

Exposition collective artistique avec cinq artistes

©Alain Monnié