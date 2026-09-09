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Exposition Eclectique artisanat, Ancienne chapelle de Rohars, Bouée

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne chapelle de Rohars · Bouée

Exposition Eclectique artisanat, Ancienne chapelle de Rohars, Bouée

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne chapelle de Rohars
Adresse
Rohars 44260 Bouée
Ville
44260 Bouée
Département
Loire-Atlantique

Exposition Eclectique artisanat 19 et 20 septembre Ancienne chapelle de Rohars Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition collective artistique avec cinq artistes
Gérard Maillard – Tableaux (Graphite. Aquarelle. Acrylique)
Muriel Lalloue – Tableaux (Huile. Acrylique)
Dominique Lelièvre – Façonnage du cuir
La Marinière créative – Céramiques. Sculptures. Bijoux en cuir. Décorations
Patrice Etourneau – Diorama

Découvrez l’histoire de l’ancienne chapelle Sainte-Anne de Rohars restaurée

Ancienne chapelle de Rohars Rohars 44260 Bouée Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0681132657 http://cdfbouee.com Ancienne chapelle dans le village historique portuaire de Bouée Parking à 3 kms du bourg
Exposition collective artistique avec cinq artistes

©Alain Monnié

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