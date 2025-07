EXPOSITION ECLOSION Saint-Germain-de-Calberte

Une mère et sa fille exposent ensemble Anne Benon, céramiste, et Éloïse Benon, artiste plasticienne. Vernissage le 4 août à 18h30.

Le café Poulpe vous accueille dans sa galerie éphémère pour l’exposition « Éclosion ». Une mère et sa fille exposent ensemble Anne Benon, céramiste, et Éloïse Benon, artiste plasticienne. Du 4 au 10 août de 10h à 13h et de 17h à 19h. Vernissage le 4 août à 18h30. .

Café Poulpe Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie annebceramique@gmail.com

English :

A mother and daughter exhibit together: ceramist Anne Benon and visual artist Éloïse Benon. Opening on August 4 at 6.30pm.

German :

Eine Mutter und ihre Tochter stellen gemeinsam aus: Anne Benon, Keramikerin, und Éloïse Benon, bildende Künstlerin. Vernissage am 4. August um 18.30 Uhr.

Italiano :

Una mostra di madre e figlia insieme: Anne Benon, ceramista, ed Éloïse Benon, artista visiva. Inaugurazione il 4 agosto alle 18.30.

Espanol :

Exposición conjunta de madre e hija: Anne Benon, ceramista, y Éloïse Benon, artista visual. Inauguración el 4 de agosto a las 18.30 h.

