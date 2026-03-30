Exposition ÉCLOSIONS IMPRÉVUES CCM Jean Gagnant Limoges
Exposition ÉCLOSIONS IMPRÉVUES CCM Jean Gagnant Limoges mardi 21 avril 2026.
Exposition ÉCLOSIONS IMPRÉVUES
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-04-21
À l’initiative du Théâtre de l’Attraction à Vent, venez découvrir l’exposition de photographies par Gabriel Fortin.
À l’heure où nous sommes inondés d’images, il voudrait vous proposer de faire une halte pour un instant de contemplation. Pas de montage, pas de mise en scène l’artiste tente de se fondre dans le décor et de capturer des instants de vie de personnes inconnues, croisées au hasard de pérégrinations urbaines. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition ÉCLOSIONS IMPRÉVUES
L’événement Exposition ÉCLOSIONS IMPRÉVUES Limoges a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole
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