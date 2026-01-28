Exposition école d’art éphémère Clos des fées Paluel

Exposition école d’art éphémère

École Supérieure d’Art de Tourcoing Dunkerque (ESÄ)

Une école d’art éphémère à Paluel

Pendant 3 semaines le Clos des fées accueille une vingtaine d’étudiants de l’ESÄ. Telle une école d’art éphémère à Paluel, ils iront à la rencontre du territoire et de ses habitants en proposant des ateliers artistiques et des espaces de réflexion sur notre environnement. L’ensemble de ce travail sera restitué les 13, 14 et 15 mars au Clos des Fées.

Résidence 23 février 13 mars 2026

Vernissage vendredi 13 mars, 18h30

Exposition 14 et 15 mars, 14h-18h .

Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

