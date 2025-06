Exposition: « Ecole des arts en liberté » par Eric Bonnasserre. Espace rencontre du Foirail Pau 4 juillet 2025 14:00

Pyrénées-Atlantiques

Exposition: « Ecole des arts en liberté » par Eric Bonnasserre. Espace rencontre du Foirail 43B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-07-04 14:00:00

fin : 2025-08-28 17:30:00

2025-07-04

Un florilège de paysages pour éveiller nos différents sens artistiques et notre inspiration, tant pour le dessin que pour la peinture et pour le plaisir des yeux.

Voici mes humbles créations réalisées avec différentes techniques apprises au fil des années ».

Eric Bonnasserre a une expérience de 3 années d’études des styles et de l’art, plus de 4 années à l’école supérieure des arts de la Ville de Pau. .

Espace rencontre du Foirail 43B Rue Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 evs.centreville@ville-pau.fr

