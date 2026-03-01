Exposition Ecole Eric Tabarly Ecole Eric Tabarly Jullouville
Exposition Ecole Eric Tabarly Ecole Eric Tabarly Jullouville vendredi 27 mars 2026.
Exposition Ecole Eric Tabarly
Ecole Eric Tabarly Avenue des Frégates Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 17:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Balade près de l’école .
Exposition des travaux des élèves de l’école Eric Tabarly de Jullouville sur le thème de la faune et de la flore locale. .
Ecole Eric Tabarly Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 91 10 20 mairiejullou@orange.fr
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English : Exposition Ecole Eric Tabarly
L’événement Exposition Ecole Eric Tabarly Jullouville a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Granville Terre et Mer