Exposition Ecole Eric Tabarly Ecole Eric Tabarly Jullouville

Exposition Ecole Eric Tabarly

Ecole Eric Tabarly Avenue des Frégates Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 17:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Balade près de l’école .

Exposition des travaux des élèves de l’école Eric Tabarly de Jullouville sur le thème de la faune et de la flore locale. .

Ecole Eric Tabarly Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 91 10 20 mairiejullou@orange.fr

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English : Exposition Ecole Eric Tabarly

L’événement Exposition Ecole Eric Tabarly Jullouville a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Granville Terre et Mer