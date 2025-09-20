Exposition « Écoutons voir ! » Ville de Reynel Reynel

Exposition « Écoutons voir ! » 20 et 21 septembre Ville de Reynel Haute-Marne

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Écoutons voir ! L’exposition de photographies en grand format vous invite à découvrir le village de Reynel.

Des années 1950-1970 à aujourd’hui, vous pourrez admirer 50 photos imprimées sur bâches : portraits d’habitants, paysages et lieux emblématiques. Ces œuvres sont exposées sur les murs, les portes de grange et dans divers sites significatifs du village.

Ville de Reynel 52700 Reynel Reynel 52700 Haute-Marne Grand Est Les premières traces historiques de Reynel apparaissent au VIIᵉ siècle. Érigée en comté en 757 par Pépin le Bref, puis en marquisat par François II en 1560, Reynel, siège d’une puissante famille champenoise, possédait, outre son château, un prieuré, un chapitre, une léproserie et un hôpital. En raison de sa situation stratégique, en bordure du Saint-Empire romain germanique puis de la Lorraine, Reynel devint une ville fortifiée avec fossés, remparts et tours. La ville fut également le siège d’un archidiaconé et d’un bailliage. Reynel subit les guerres de Religion à la fin du XVIᵉ siècle, puis la guerre de Trente Ans au XVIIᵉ siècle, entraînant la destruction de nombreux bâtiments à ces époques.

