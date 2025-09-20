Exposition « Écrire la ville. Courbevoie et son ar(t)chitecture » Musée Roybet Fould Courbevoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Après « Faire Paysage », le cycle d’expositions « Ecrire la Ville » poursuit son exploration du patrimoine courbevoisien à travers son architecture.

Appréhender cette histoire par la chronologie revient à entreprendre un cheminement au cœur des transformations urbanistiques de la ville. Faire varier l’échelle du regard de l’ornement à l’alignement des façades permet de dépasser la logique administrative des quartiers pour proposer une grille de lecture plus large, et en même temps plus proche de la réalité topographique à l’œuvre à Courbevoie.

Se reconfigurant au gré de ses besoins, la ville qui reste un véritable laboratoire d’expérimentations pour les architectes du XVIIe siècle à nos jours cumule une représentativité exemplaire des paysages urbains de l’Ouest parisien.

Musée Roybet Fould Parc de Bécon – 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 77 92 Installé dans le parc de Bécon, le musée municipal occupe la villa atelier de l’artiste peintre Consuelo Fould (1862-1927). Le bâtiment principal construit au milieu du XIXe siècle est agrandi vers 1885 lors du remontage du « Pavillon Suède-Norvège » présenté, à Paris, lors de l’Exposition universelle de 1878. La façade en pin rouge de Norvège de l’architecte Henrik Thrapp-Meyer est un des rares exemples français d’architecture préfabriquée du XIXe siècle. Le pavillon est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 27 mai 1987. Le musée présente des œuvres des peintres Consuelo Fould, Georges Achille-Fould, Juana Romani et Ferdinand Roybet (1840-1920) ainsi que des sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875). Métro / RER La Défense Métro Pont de Levallois-Bécon SNCF Bécon-les-Bruyères

