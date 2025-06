Exposition Écrivains ou voyageurs Médiathèque Boris Vian Montluçon 27 juin 2025 07:00

Allier

Exposition Écrivains ou voyageurs

Tarif : – –

Date :

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-06-27

Cette forme de carnets, de reportages, d’albums, de récits autobiographiques envahit les rayons de nos librairies.

Médiathèque Boris Vian 27 rue des Faucheroux

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

This form of notebook, report, album and autobiographical narrative is invading the shelves of our bookshops.

German :

Diese Form von Notizbüchern, Reportagen, Alben und autobiografischen Erzählungen erobert die Regale unserer Buchhandlungen.

Italiano :

Questi quaderni, relazioni, album e racconti autobiografici stanno invadendo gli scaffali delle nostre librerie.

Espanol :

Estos cuadernos, informes, álbumes y relatos autobiográficos invaden las estanterías de nuestras librerías.

