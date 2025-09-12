Exposition Eddie Louis Delvaux Évasion Art Brut Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Début : Lundi 2025-09-12 14:30:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-09-12
La Ville de Sainte-Maxime a le plaisir d’accueillir une exposition exceptionnelle à l’Espace Maxime Moreau, mettant à l’honneur l’artiste Eddie Louis Delvaux.
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr
English : Exposition Eddie Louis Delvaux Évasion Art Brut
The Town of Sainte-Maxime is delighted to host an exceptional exhibition at the Espace Maxime Moreau, showcasing the work of artist Eddie Louis Delvaux.
Eddie Louis Delvaux, who has Asperger’s syndrome and Lyme disease, transforms his trials and tribulations into a unique creative force. His work, at the crossroads of art brut and spiritual testimony, invites us on an inner and cosmic journey. Through his creations, the artist shares a deep and mysterious connection with the ‘Extrariens’, entities that feed his imagination and sensitivity.
Each work, each stroke, each symbol becomes a language, a bridge between the visible and invisible worlds. The exhibition is an immersion into a unique universe, both disconcerting and deeply human, where art becomes a vehicle for resilience, connection and transcendence.
German : Exposition Eddie Louis Delvaux Évasion Art Brut
Die Stadt Sainte-Maxime freut sich, eine außergewöhnliche Ausstellung im Espace Maxime Moreau auszurichten, die den Künstler Eddie Louis Delvaux ehrt.
Italiano : Exposition Eddie Louis Delvaux Évasion Art Brut
La città di Sainte-Maxime è lieta di ospitare una mostra eccezionale presso l’Espace Maxime Moreau, dedicata all’artista Eddie Louis Delvaux.
Affetto da sindrome di Asperger e malattia di Lyme, Eddie Louis Delvaux trasforma le sue difficoltà in una forza creativa unica. La sua opera, a metà strada tra l’art brut e la testimonianza spirituale, ci invita a un viaggio interiore e cosmico. Attraverso le sue creazioni, l’artista condivide un legame profondo e misterioso con gli “Extrariens”, entità che alimentano la sua immaginazione e la sua sensibilità.
Ogni opera, ogni tratto, ogni simbolo diventa un linguaggio, un ponte tra il mondo visibile e quello invisibile. La mostra è un’immersione in un universo unico, allo stesso tempo sconcertante e profondamente umano, dove l’arte diventa veicolo di resilienza, connessione e trascendenza
Espanol : Exposition Eddie Louis Delvaux Évasion Art Brut
La ciudad de Sainte-Maxime se complace en acoger en el Espace Maxime Moreau una exposición excepcional del artista Eddie Louis Delvaux.
