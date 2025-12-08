Exposition Edmond Lescarbault, un astronome en Beauce

Orgères-en-Beauce

Exposition pour découvrir Edmond Lescarbault, médecin et astronome beauceron qui rêvait d’une planète inconnue, Vulcain.

À travers documents, photos et panneaux, la médiathèque propose un voyage dans la vie d’Edmond Lescarbault, médecin de campagne à Orgères-en-Beauce et astronome passionné. Vous découvrirez comment cet observateur autodidacte a cru déceler, en 1859, le passage d’une planète inconnue entre le Soleil et Mercure, baptisée Vulcain, et comment cette observation l’a mis en contact avec Camille Flammarion et la communauté scientifique. L’exposition met en valeur le patrimoine local tout en racontant l’aventure humaine et scientifique de cet astronome amateur qui a fait parler de la Beauce bien au-delà de la région. 0 .

mediathequeorgeres@cœurdebeauce.fr

