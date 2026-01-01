Exposition Edo Tokyo Kirari – Quand le design français inspire l’artisanat japonais Galerie des Ateliers de Paris Paris

Depuis 2021, le programme Edo Tokyo Kirari associe chaque année designers français et manufactures japonaises afin de réinterpréter les savoir-faire traditionnels nippons. Cette exposition dévoile les pièces issues de cette collaboration unique entre la ville de Tokyo et la ville de Paris.

Scénographiée par Jules Levasseur, elle met en lumière les créations réalisées par trois designers parisiens en collaboration avec six manufactures japonaises, créant ainsi des ponts entre tradition et innovation.

Ces designers présenteront également une sélection d’objets conçus au sein de leur propre studio.

Profondément ancré dans le patrimoine culturel et historique japonais, l’artisanat de Tokyo (verrerie, teinture, textile, bois) dialogue avec des designers du réseau du Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’art autour de la création de nouvelles formes et typologies d’objets.

Cette étroite collaboration permet aux entreprises japonaises d’innover en mobilisant autrement leurs savoir-faire, afin de créer des objets ou créations textiles qui attirent le marché international.

Les lauréats 2025 sont :

Ils ont collaboré avec :

Exposition à découvrir du 21 janvier au 4 février à la galerie des Ateliers de Paris, 30 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris.

Du lundi au vendredi de 10h à 18h30

Le samedi de 14h à 19h

Entrée libre

Retrouvez les créations des entreprises japonaises du réseau Edo Tokyo Kirari au sein du concept-store HIS, 2 rue du Renard, 75004 Paris.

Veste par le studio Behaghel Foiny x Mori Seimenjo ; Crédits : ©Yukihiro Fukuo

Verres par Behaghel Foiny x Shiina Kiriko ; Crédits : ©Yukihiro Fukuo

Tables par Florent Coirier x FYSKY ; Crédits : ©Yukihiro Fukuo

Verres par Florent Coirier x KIMOTO GLASS TOKYO ; Crédits : ©Yukihiro Fukuo

Panneaux décoratifs par Hanako Stubbe x DOMYO TAIYÔ ; Crédits : ©Yukihiro Fukuo

Panneaux décoratifs par Hanako Stubbe x MAEKAWA INDEN ; Crédits : ©Yukihiro Fukuo

Galerie des Ateliers de Paris 30 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris

https://www.bdmma.paris/galerie/edo-tokyo-kirari-quand-le-design-francais-inspire-l-artisanat-japonais/



