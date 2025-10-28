Exposition Égalité, parlons-en ! Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse

Exposition Égalité, parlons-en !

Médiathèque Municipale de Biscarrosse
165 rue Jules Ferry
Biscarrosse

Gratuit

Début : 2025-10-28
Fin : 2025-11-29

Début : 2025-10-28

fin : 2025-11-29

Qu’est-ce que la discrimination ? Comment peut-on y faire face ? Que faire lorsqu’on en est victime ? Et comment arriver à bien vivre ensemble les uns avec les autres ? Des sujets essentiels abordés dans cette expo-quiz® junior, pour amener les enfants à réfléchir sur leurs pratiques et prévenir la discrimination.

Cette expo-quiz destinée aux enfants à partir de 9 ans est conçue par les éditions du Moutard

C’est un outil d’animation simple et autonome qui permet de créer un temps de débats, d’échanges et de réflexions pour lutter contre les stéréotypes de genre, les discriminations et le racisme.

L’exposition propose plusieurs niveaux de lecture. Elle s’appuie sur une iconographie sous forme de scénettes et différents types de questions ouvertes et fermées qui permettent et libèrent la parole. .

