Début : 2025-07-28

fin : 2025-08-03

2025-07-28

✨Exposition et conte nordique✨

Aux portes de la forêt ensorcelée de Huelgoat se cache Ze Witches, une échoppe pleine de charme qui réunit de talentueux artisans au cœur d’un univers magique.

J’ai la joie d’y exposer mes créations cette année, du 28 juillet au 3 août !

Vous y découvrirez mes illustrations inspirées du peuple féerique, des ancêtres malicieux et de citrouilles grimaçantes tout droit sorties d’un autre monde…

Et parce que la magie des histoires n’a pas d’âge, je vous conterai à 16h les aventures épiques de Thor et Loki au pays des géants avec participation libre.

Venez plonger dans un univers merveilleux, entre légendes nordiques et .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31

