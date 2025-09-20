Exposition Église Saint-Germain Saint-Vincent Lisses

Exposition Église Saint-Germain Saint-Vincent Lisses samedi 20 septembre 2025.

Exposition 20 et 21 septembre Église Saint-Germain Saint-Vincent Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition sur l’histoire de cette église à travers les siècles : documents d’archives, cartes postales anciennes, dessins, photos

Église Saint-Germain Saint-Vincent Place de l’église 91090 Lisses Lisses 91090 Essonne Île-de-France église du 15e/16e siècles classée aux Monuments Historiques Autoroute A6 sortie Lisses – Parking ancienne Mairie à 100m

RER gare Evry Courouronnes puis arrêt Mairie de Lisses

G. Henry