Exposition Église Saint-Martin-au-Val Chartres

Exposition Église Saint-Martin-au-Val Chartres samedi 20 septembre 2025.

Exposition 20 et 21 septembre Église Saint-Martin-au-Val Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Bois sacrés, une histoire des origines de Chartres »

C’Chartres Archéologie vous invite à une exposition hors du commun dans un tout nouvel espace d’exposition. Pour la première fois, vous pourrez admirez les vestiges du plafond suspendu découvert durant les fouilles du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val.

L’exposition retrace l’histoire du sanctuaire et celle de la découverte de son « nymphée » : un ensemble de trois bassins dont l’un a contenu, pendant près de 2000 ans, les vestiges d’un plafond suspendu en bois sculpté. Près de 2000 pièces de bois ont été retrouvées dans un état de conservation remarquable. Une découverte encore exceptionnelle en Europe ! Les archéologues vous dévoileront également leurs méthodes d’enquêtes archéologiques, les savoir-faire des artisans de l’Antiquité et les plus beaux objets découverts durant les fouilles. En fin d’exposition, un espace de restitution réalisé en trompe l’œil vous plongera dans l’atmosphère de l’édifice à bassins, il y a près de 18 siècles.

Église Saint-Martin-au-Val 2 rue Georges-Brassens 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 23 41 75 »}, {« type »: « email », « value »: « ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr »}] Les époques de construction de l’église sont les XIIe et XVe siècles ainsi que le XIXe siècle. L’édifice est classé monument historique depuis 1886. Elle se situe dans l’ancien hôpital Saint-Brice à Chartres.

« Bois sacrés, une histoire des origines de Chartres »