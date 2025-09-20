Exposition Église Saint-Martin Vailly-sur-Sauldre

Exposition 20 et 21 septembre Église Saint-Martin Cher

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Exposition de vieilles cartes postales de la commune de Vailly-sur-Sauldre dans le Pays Fort.

Église Saint-Martin Place du 8-Mai-1945 18260 Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire 0612418459 Église romane réalisée en partie en pierres de grès rouge. En plein cœur du village, passage incontournable. En 1843 et 1846 furent construits le chœur et les deux chapelles. Vous découvrirez une magnifique porte romane et la nef, de même style. Un Retable d’autel de style baroque avec son Tabernacle classé au titre des monuments historiques. Chaire à prêcher : monumentale œuvre sculptée en bois. Parking sur la place autour de l’édifice. Toilettes sur la place

Journées du Patrimoine à Vailly-sur-Sauldre

Claudine Mouton