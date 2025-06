Exposition Eglises et cathédrales entre intimité et démesure – Le Trésor Reims 18 juin 2025 07:00

Marne

Exposition Eglises et cathédrales entre intimité et démesure Le Trésor 2 Rue Guillaume de Machault Reims Marne

Jean-Pascal Michaud, artiste-auteur originaire de Laon, présente une exposition photographique saisissante autour des grands édifices religieux intitulée Églises et cathédrales entre intimité et démesure. À travers son regard sensible et maîtrisé, il explore le contraste entre la monumentalité de ces architectures sacrées et la profondeur intime qu’elles inspirent. .

Le Trésor 2 Rue Guillaume de Machault

Reims 51100 Marne Grand Est

