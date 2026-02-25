Exposition Égypte éternelle, Photographies de Flore Amiens

Exposition Égypte éternelle, Photographies de Flore

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-04-11

Alors qu’au sous-sol les collections d’archéologie entament leur mue, les anciennes salles consacrées à l’Égypte

accueillent pour la première fois l’exposition d’une artiste contemporaine.

Le Musée de Picardie invite FLORE qui propose une traversée dans son œuvre égyptienne, mise en

dialogue avec des objets de la collection.

Artiste photographe franco-espagnole née en 1963, FLORE vit et travaille entre Paris et son atelier à Roye, dans la

Somme.

Ses travaux se réalisent sur le long cours, souvent lors de voyages. Ils sont acquis et présentés par différents

musés prestigieux comme le Petit Palais, la BnF, le Mémorial de Rivesaltes, la Villa Tamaris, le Musée Chopin de Varsovie

ou le Sungkok Museum de Séoul ainsi qu’au sein de maisons d’écrivains comme celle de George Sand à Nohant.

De son enfance passée en Égypte, FLORE garde un attachement viscéral à ses odeurs, à ses monuments,

mais surtout à sa lumière. Quarante ans plus tard, elle est retournée sur les lieux qui l’ont marquée pour en rapporter

des images empreintes de mélancolie et de poésie. Ce territoire invisible ne se visite pas il se traverse. Et l’on

comprend alors que l’Égypte, telle qu’elle la convoque, n’est pas un ailleurs. C’est une éternité qui brûle au dedans.

Elle réalise elle-même le tirage de ses photographies et ses gestes, proches de ceux des peintres, confèrent à ses images leur poésie toute matérielle.

Le Musée de Picardie est ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h30 à 18h (11h à18h le week-end).

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

English :

While the archaeology collections in the basement begin their transformation, the former rooms devoted to Egypt

for the first time host an exhibition by a contemporary artist.

The Musée de Picardie has invited FLORE to take us on a journey through her Egyptian work, in dialogue

in dialogue with objects from the collection.

Born in 1963, FLORE is a Franco-Spanish artist-photographer who lives and works between Paris and her studio in Roye (Somme)

Somme.

Her work is produced on a long-term basis, often during travels. They are acquired and presented by a number of

museums such as the Petit Palais, BnF, Mémorial de Rivesaltes, Villa Tamaris, Warsaw’s Chopin Museum

or the Sungkok Museum in Seoul, as well as in writers? homes such as George Sand?s in Nohant.

From her childhood in Egypt, FLORE retains a visceral attachment to its smells, its monuments,

but above all its light. Forty years later, she has returned to the places that left their mark on her, bringing back images tinged with melancholy

images imbued with melancholy and poetry. This invisible territory cannot be visited: it must be crossed. And it

egypt, as she calls it, is not an elsewhere. It is an eternity that burns within.

She prints her own photographs, and her gestures, akin to those of a painter, give her images their very material poetry.

The Musée de Picardie is open every day except Monday, from 9.30am to 6pm (11am to 6pm at weekends).

