Exposition Ehun Kolore peintures, sculptures, bijoux des artistes Franzen, Ibar, Luro et Larramendy Etable de la maison Bassus Saint-Jean-le-Vieux jeudi 28 août 2025.

Etable de la maison Bassus 11 Place du village Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-30

2025-08-28

L’étable de la maison Bassus, accueille quatre artistes de Basse-Navarre pour une exposition où la couleur est mise en avant. Ehun kolore , cent couleurs déclinées en tableaux, sculptures et bijoux, viennent égayer les murs multi –centenaires du bâtiment transformé en salle d’exposition éphémère.

Les visiteurs pourront découvrir les sculptures architectoniques de Dominique Luro d’Ispoure, récemment auréolé du premier prix du concours international Ducotenia, les dernières créations du peintre donazahartar Baptiste Ibar qui présente quatre grandes toiles. Elles viennent répondre à une sélection de compositions abstraite à la polychromie exacerbée du peintre Philippe Franzen. La créatrice de bijoux et artiste peintre Lydia Larramendy d’ Hasparren vient apporter sa sensibilité et une touche féminine à ce trio de « vieux routards » des arts.

Ouvert aussi sur RDV. .

Etable de la maison Bassus 11 Place du village Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 09 08

