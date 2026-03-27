EXPOSITION EKIN KIRIMKAN, MÉMOIRE DE CORPS DUNIYA Muret

EXPOSITION EKIN KIRIMKAN, MÉMOIRE DE CORPS DUNIYA Muret mercredi 6 mai 2026.

EXPOSITION EKIN KIRIMKAN, MÉMOIRE DE CORPS

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Exposition de gravures par Ekin Kirimkan.
Parce que la gravure est un corps à corps avec la matrice, une fouille dans ses entrailles, elle révèle couche après couche sa mémoire et sa matière et les fait remonter à la surface par le biais de multiples interventions chimique et alchimique. La taille devient trace et s’inscrit dans la mémoire du temps.   .

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96  duniyamuret gmail.com

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English :

Exhibition of engravings by Ekin Kirimkan.

L’événement EXPOSITION EKIN KIRIMKAN, MÉMOIRE DE CORPS Muret a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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