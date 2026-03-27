EXPOSITION EKIN KIRIMKAN, MÉMOIRE DE CORPS DUNIYA Muret
EXPOSITION EKIN KIRIMKAN, MÉMOIRE DE CORPS DUNIYA Muret mercredi 6 mai 2026.
EXPOSITION EKIN KIRIMKAN, MÉMOIRE DE CORPS
DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Exposition de gravures par Ekin Kirimkan.
Parce que la gravure est un corps à corps avec la matrice, une fouille dans ses entrailles, elle révèle couche après couche sa mémoire et sa matière et les fait remonter à la surface par le biais de multiples interventions chimique et alchimique. La taille devient trace et s’inscrit dans la mémoire du temps. .
DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of engravings by Ekin Kirimkan.
L’événement EXPOSITION EKIN KIRIMKAN, MÉMOIRE DE CORPS Muret a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Muret (Haute-Garonne)
- LES HOMMES VIENNENT DE MARS – HORIZON PYRENEES Muret 7 avril 2026
- CAFÉ SCIENTIFIQUE LE CANAL DE PANAMA, UNE AVENTURE HUMAINE QUI A CHANGÉ LE MOND DUNIYA Muret 8 avril 2026
- THÉ DANSANT SALLE HORIZON Muret 23 avril 2026
- MOGUIZ – HORIZON PYRENEES Muret 30 avril 2026
- MOGUIZ COUCOU! SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret 30 avril 2026