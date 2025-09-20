exposition « Elégance et modernité, l’Art déco a 100 ans! » Palais de l’art déco,02100 Saint-Quentin

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le 28 avril 1925, à Paris, s’ouvre la grande Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes. Un siècle plus tard, l’Art déco inspire toujours.

Le Palais de l’Art déco, joyau saint-quentinois inauguré en 1927, se fait l’écrin de l’exposition Élégance et modernité : l’Art déco a 100 ans !, synthèse de l’effervescence artistique des années 1920. À travers 400 œuvres issues de collections publiques et privées, ce sont les épopées de Jeanne Lanvin, Sonia Delaunay, Jean Puiforcat, et des grandes maisons de mode, parure et design qui s’offrent au regard des visiteurs.

Palais de l'art déco, 02100 Saint-Quentin, Aisne, Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de St-Quentin