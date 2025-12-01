Exposition Elégance et Modernité Place Saint Pierre Limoges
Exposition Elégance et Modernité Place Saint Pierre Limoges dimanche 14 décembre 2025.
Exposition Elégance et Modernité
Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-19 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Dans le cadre du centenaire de l’exposition universelle de Paris en 1925, la ville de Limoges et le service Ville d’Art et d’Histoire vous propose de découvrir l’exposition de photographies Elégance et Modernité l’architecture Art Déco à Limoges . Vous y retrouverez de nombreuses vues et détails Art Déco de la cité limougeaude.
Renseignements auprès du service VAH de la ville (en lien). .
Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 94
English : Exposition Elégance et Modernité
L’événement Exposition Elégance et Modernité Limoges a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Limoges Métropole