[Exposition] Éliane Duval La Grange au Moulin, Parc du Colombier Offranville

[Exposition] Éliane Duval

La Grange au Moulin, Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-01

Peintre et photographe de l’abstrait, Éliane Duval expose ses Paysages intérieurs pour la seconde fois à Offranville.

Psychologue aujourd’hui retraitée, l’artiste a vécu 33 ans à Québec avant de revenir s’installer dans la région. Son parcours artistique a commencé par la photographie dans les années 80. Des problèmes de santé l’ont ensuite conduite à explorer la couleur et le mouvement à travers des tableaux. Une démarche qu’elle a approfondie parallèlement à son activité professionnelle, exposant ses toiles pour la première fois dans les années 2000.

Une exposition colorée à venir redécouvrir à Offranville durant cet été. .

