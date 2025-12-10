Exposition Elisabeth Wadecki Marshlands Vitrine Saint-Brieuc

Exposition Elisabeth Wadecki Marshlands

Vitrine 9 Rue Jouallan Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-15

fin : 2026-02-28

2026-01-15

Elisabeth Wadecki investit l’espace de la galerie du Linteau rouge, le temps de sa fermeture hivernale. L’artiste y installe des paysages cartographiés, qu’elle nomme Marshlands ou Marais.

Elisabeth Wadecki partage sa vie entre Nantes et les marais de la presqu’île de Rhuys, territoire entre terre, mer et ciel qui l’inspire particulièrement et reflète l’impermanence de la vie. Ces espaces soumis au flux et reflux des marées, marqués par les changements climatiques, sont à ses yeux la métaphore de la pensée d’Edouard Glissant, qui défendait une poétique de la relation et le concept d’un monde en archipels .

Ainsi l’artiste développe-t-elle une forme de peinture installée, créant des îlots qui se déploient du sol au mur, redessinant une cartographie toujours renouvelée ; toute la précarité de cet environnement contenue dans la mouvance de leur agencement, toute la fragilité exprimée par l’utilisation des mediums (papier, calque, et toile).

Une peinture installée, comme nouveau rapport à la nature. .

