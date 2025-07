Exposition Elise Pezzin Lieu-dit Kerdréan Auray

Exposition Elise Pezzin Lieu-dit Kerdréan Auray mardi 15 juillet 2025.

Exposition Elise Pezzin

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-15

Exposition de peinture locale

Les œuvres d’Elise PEZZIN s’invitent à La Maison OBONO tout au long de l’été !

Elise PEZZIN est une artiste contemporaine basée à Baden, en Bretagne.

À travers une peinture abstraite et vibrante, elle compose ses toiles avec des formes géométriques qui se fragmentent et où les couleurs dialoguent avec intensité.

Son univers et sa technique picturale mêlent structure et spontanéité dans une approche singulière et profondément ancrée dans le territoire.

Réception de La Maison OBONO

Œuvres en ventes auprès de la réception. .

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Elise Pezzin Auray a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon