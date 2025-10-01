Exposition Elisée Reclus Penser l’humain et la terre Musée Jeanne d’Albret Orthez

Exposition Elisée Reclus Penser l’humain et la terre Musée Jeanne d’Albret Orthez mercredi 1 octobre 2025.

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-31

2025-10-01

En lien avec la venue d’lsabelle Louviot, le musée expose une sélection des dessins de Georges Peignard qui illustrent son ouvrage Elisée Reclus . Découvrez les formats originaux et le trait à la fois affirmé et sensible de l’artiste pour exprimer ce qui a animé Elisée Reclus: ses idées de liberté, de solidarité, sa quête de connaissances de la Terre et leur transmission à tous.   .

