Exposition Élixir 1er étage de la boutique Site verrier Meisenthal

1er étage de la boutique Site verrier 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

ÉLIXIR La symbolique de l’élixir, explorée à travers le savoir-faire verrier

L’association IDeE (Strasbourg) s’attache à valoriser la pratique du design et éveiller les entreprises à cette discipline sensible. Dans ce contexte, IDeE orchestre des workshops invitant ses designers-membres à travailler aux côtés d’artisans et d’industriels répondant de différents registres productifs. En 2025, les membres d’IDeE ont souhaité aborder la thématique de l’élixir, substance énigmatique issue de traditions alchimiques et mythologiques évoquant la guérison, la longévité et la transformation. Quel autre matériau que le verre et ses processus de métamorphose, sa transparence et sa pureté aurait pu répondre de manière aussi juste à ce sujet ?

Dans ce contexte, quinze designers ont œuvré au cœur des ateliers du CIAV de Meisenthal pour interroger la place de l’élixir dans les rituels et usages quotidiens de notre époque et donnent naissance à des pièces qui nourrissent l’imaginaire et révèlent de nouveaux récits…

BONUS !

Les designers auteurs des pièces présentées dans l’exposition ELIXIR seront présents lors des Journées du patrimoine. Venez les rencontrer au sein de l’exposition !

L’association IDeE est soutenue par l’Eurométropole de Strasbourg https://designers.alsace

Le Centre International d’Art Verrier de Meisenthal est un service de la Communauté de Communes du Pays de Bitche. Il bénéficie du soutien de la DRAC Grand Est, de la région Grand Est et du département de la Moselle. Exposition labellisée France Design WeekTout public

+33 3 87 96 81 22

English :

ÉLIXIR The symbolism of the elixir, explored through glassmaking expertise

The IDeE association (Strasbourg) is committed to promoting the practice of design and awakening companies to this sensitive discipline. In this context, IDeE organizes workshops inviting its designer-members to work alongside craftsmen and industrialists from different production sectors. In 2025, IDeE?s members decided to tackle the theme of the elixir, an enigmatic substance derived from alchemical and mythological traditions evoking healing, longevity and transformation. What other material than glass, with its processes of metamorphosis, transparency and purity, could so aptly respond to this subject?

Against this backdrop, fifteen designers have worked in the CIAV workshops in Meisenthal to question the place of elixirs in the rituals and everyday uses of our time, giving rise to pieces that nourish the imagination and reveal new narratives?

BONUS!

The designers behind the pieces featured in the ELIXIR exhibition will be present during the Heritage Days. Come and meet them at the exhibition!

The IDeE association is supported by the Eurométropole de Strasbourg: https://designers.alsace

The Centre International d?Art Verrier de Meisenthal is a service of the Communauté de Communes du Pays de Bitche. It is supported by the DRAC Grand Est, the Grand Est region and the Moselle département. France Design Week exhibition

German :

ELIXIR Die Symbolik des Elixiers, erforscht durch die Kunst der Glasherstellung

Der Verein IDeE (Straßburg) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Praxis des Designs aufzuwerten und Unternehmen für diese sensible Disziplin zu begeistern. In diesem Zusammenhang organisiert IDeE Workshops, bei denen die Mitglieder des Vereins mit Handwerkern und Industriellen aus verschiedenen Produktionsbereichen zusammenarbeiten. Im Jahr 2025 wollten sich die IDeE-Mitglieder mit dem Thema Elixier beschäftigen, einer rätselhaften Substanz aus alchemistischen und mythologischen Traditionen, die Heilung, Langlebigkeit und Transformation beschwört. Welches andere Material als Glas mit seinen Metamorphoseprozessen, seiner Transparenz und seiner Reinheit hätte eine so treffende Antwort auf dieses Thema geben können?

Vor diesem Hintergrund haben 15 Designer in den Werkstätten des CIAV in Meisenthal den Platz des Elixiers in den Ritualen und alltäglichen Bräuchen unserer Zeit hinterfragt und Stücke geschaffen, die die Vorstellungskraft beflügeln und neue Geschichten enthüllen

BONUS!

Die Designer, die die in der ELIXIR-Ausstellung gezeigten Stücke entworfen haben, werden am Tag des offenen Denkmals anwesend sein. Treffen Sie sie in der Ausstellung!

Der Verein IDeE wird von der Eurométropole de Strasbourg unterstützt: https://designers.alsace

Das Centre International d’Art Verrier de Meisenthal ist eine Einrichtung der Communauté de Communes du Pays de Bitche. Es wird von der DRAC Grand Est, der Region Grand Est und dem Département Moselle unterstützt. Ausstellung mit dem Label « France Design Week »

Italiano :

ÉLIXIR Il simbolismo dell’elisir, esplorato attraverso l’esperienza vetraria

L’associazione IDeE (Strasburgo) si impegna a promuovere la pratica del design e a sensibilizzare le aziende a questa disciplina delicata. In questo contesto, IDeE organizza workshop che invitano i suoi membri designer a lavorare a fianco di artigiani e industriali di diversi settori produttivi. Nel 2025, i membri di IDeE hanno voluto affrontare il tema dell’elisir, una sostanza enigmatica derivata da tradizioni alchemiche e mitologiche che evocano guarigione, longevità e trasformazione. Quale altro materiale se non il vetro, con i suoi processi di metamorfosi, trasparenza e purezza, avrebbe potuto fornire una risposta così appropriata a questo tema?

In questo contesto, quindici designer hanno lavorato nei laboratori CIAV di Meisenthal per esplorare il posto dell’elisir nei rituali e nelle pratiche quotidiane del nostro tempo, creando pezzi che alimentano l’immaginazione e rivelano nuove storie?

BONUS!

I designer che hanno creato i pezzi della mostra ELIXIR saranno presenti durante le Giornate del Patrimonio. Venite a conoscerli nella mostra!

L’associazione IDeE è sostenuta dall’Eurometropole di Strasburgo: https://designers.alsace

Il Centre International d’Art Verrier de Meisenthal è un dipartimento della Communauté de Communes du Pays de Bitche. È sostenuto dal DRAC Grand Est, dalla regione Grand Est e dal dipartimento della Mosella. Mostra con il marchio « Settimana del design francese

Espanol :

ÉLIXIR El simbolismo del elixir, explorado a través del saber hacer vidriero

La asociación IDeE (Estrasburgo) se compromete a promover la práctica del diseño y a despertar a las empresas hacia esta sensible disciplina. En este contexto, IDeE organiza talleres en los que invita a sus miembros diseñadores a trabajar junto a artesanos e industriales de diferentes sectores de producción. En 2025, los miembros de IDeE quisieron abordar el tema del elixir, una sustancia enigmática derivada de las tradiciones alquímicas y mitológicas que evoca la curación, la longevidad y la transformación. ¿Qué otro material que el vidrio, con sus procesos de metamorfosis, transparencia y pureza, podría haber dado una respuesta tan acertada a este tema?

Con este telón de fondo, quince diseñadores trabajaron en los talleres del CIAV en Meisenthal para explorar el lugar del elixir en los rituales y prácticas cotidianas de nuestro tiempo, creando piezas que alimentan la imaginación y revelan nuevas historias?

ADEMÁS

Los diseñadores de las piezas de la exposición ELIXIR estarán presentes durante las Jornadas del Patrimonio. Venga a conocerlos a la exposición

La asociación IDeE cuenta con el apoyo de la Eurometrópolis de Estrasburgo: https://designers.alsace

El Centre International d’Art Verrier de Meisenthal es un departamento de la Communauté de Communes du Pays de Bitche. Cuenta con el apoyo de la DRAC Grand Est, la región Grand Est y el departamento de Moselle. Exposición con la etiqueta « France Design Week

