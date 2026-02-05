Exposition « Elle passe » – Edwige K. Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 4 – 28 mars Visible aux horaires d’ouverture du Triskell

« Elle passe » est une série commencée en 2015 par Edwige K., explorant le passage dans le temps et l’espace. Chaque scène montre un lieu traversé par une silhouette fugace, plus ressentie que vue.

« Elle passe » est un travail de longue haleine, débuté en 2015 et toujours en cours. Une série qui nous parle du passage, passage dans l’espace, dans le temps, dans la vie. « Elle passe » est constituée d’un ensemble de séquences, que l’artiste nomme aussi « mes scènes ». Une scène, c’est un lieu ; et dans ce lieu, Elle passe. On la voit, on l’aperçoit, elle n’est parfois qu’une silhouette en mouvement, qui finira par disparaître de la scène ; car au contraire d’une photographie figée, la vie n’est que mouvement, et nous passons souvent si rapidement avant de disparaître que nous ne laisserons qu’un souvenir fugace, un flou dans la mémoire, une sensation de présence plutôt qu’une image bien nette. Chaque scène, c’est cela, c’est une histoire à vous raconter.

_**Vernissage et visite de l’exposition en présence de l’artiste le samedi 14 mars à 11h.**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



