Exposition Elles en couleurs La Maison de Léa Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Exposition Elles en couleurs

La Maison de Léa 20 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 14:00:00

fin : 2026-10-30 19:00:00

Date(s) :

2026-10-01

La Maison de Léa accueille l’exposition « Elles en couleurs ». Celle-ci est consacrée à l’oeuvre de l’artiste-graphiste Fanette Crecent qui y présente pour la première fois, en solo, une quinzaine de toiles inédites.

Le vernissage se tiendra la samedi 3 octobre dès 19h, en présence de l’accordéoniste Bebop, et avec le soutien amical de l’Échoppe de Sainte-Croix, ouverte exceptionnellement à cette occasion. .

La Maison de Léa 20 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 18 13 15 lamaisondelea64@gmail.com

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English : Exposition Elles en couleurs

L’événement Exposition Elles en couleurs Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn