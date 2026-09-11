Exposition Elles en couleurs La Maison de Léa Oloron-Sainte-Marie
jeudi 1 octobre 2026 · La Maison de Léa · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Exposition Elles en couleurs
La Maison de Léa 20 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:00:00
fin : 2026-10-30 19:00:00
Date(s) :
2026-10-01
La Maison de Léa accueille l’exposition « Elles en couleurs ». Celle-ci est consacrée à l’oeuvre de l’artiste-graphiste Fanette Crecent qui y présente pour la première fois, en solo, une quinzaine de toiles inédites.
Le vernissage se tiendra la samedi 3 octobre dès 19h, en présence de l’accordéoniste Bebop, et avec le soutien amical de l’Échoppe de Sainte-Croix, ouverte exceptionnellement à cette occasion. .
La Maison de Léa 20 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 18 13 15 lamaisondelea64@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Elles en couleurs
L’événement Exposition Elles en couleurs Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Festival Pyrénéen de littérature 5ème édition Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 17 septembre 2026
- Visite guidée : restauration et création de vitraux dans une église sauvegardée, Église Sainte-Lucie de Soeix, Oloron-Sainte-Marie 18 septembre 2026
- Descente en rafting Centre nautique de Soeix Oloron-Sainte-Marie 18 septembre 2026
- Rencontre Gurs, banalité du mal ? Oloron-Sainte-Marie 18 septembre 2026
- Projection : « Gurs, banalité du mal ? », Auditorium Bedat, Oloron-Sainte-Marie 18 septembre 2026