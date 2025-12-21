Exposition Elles entreprennent en ruralité, Lamotte-Beuvron
10 Rue de Beauce Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher
Exposition photo itinérante sur 12 femmes entrepreneures du Loir-et-Cher, pour valoriser l’entrepreneuriat au féminin. À la médiathèque Cœur de Sologne du 13 au 30 janvier 2026. Vernissage le 13 janvier à 18h.
L’association Femmes 41 vous propose de découvrir les portraits de 12 femmes entrepreneures loir-et-chériennes à travers une exposition photo itinérante et un livret retraçant leurs parcours.
L’objectif est de rendre visible l’entreprise au féminin, de casser les stéréotypes et d’ouvrir ainsi la voie à celles qui n’osent pas se lancer ou qui ne s’autorisent même pas à y penser.
La médiathèque Coeur de Sologne de Lamotte-Beuvron a le plaisir d’accueillir cette exposition itinérante du 13 au 30 janvier 2026, dont l’un des portraits est consacré à Hélène DOUVILLE, cheffe à domicile à Lamotte-Beuvron.
L’exposition est visible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.
Le vernissage est prévu le mardi 13 janvier à 18h00.
Plus d’informations au 02.54.83.01.62 .
10 Rue de Beauce Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 83 01 62
English :
Travelling photo exhibition on 12 women entrepreneurs from Loir-et-Cher, to promote female entrepreneurship. At the C?ur de Sologne media library from January 13 to 30, 2026. Opening on January 13 at 6pm.
