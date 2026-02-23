Exposition – « ELLES, Leurs droits, notre histoire » Les archives départementales Rennes
Exposition – « ELLES, Leurs droits, notre histoire » Les archives départementales Rennes Jeudi 5 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription – adhésion à 3 Regards obligatoire
La nouvelle exposition des Archives départementales plonge dans le quotidien des Bretilliennes, du XIXe siècle à nos jours.
La nouvelle exposition des Archives départementales plonge dans le quotidien des Bretilliennes, du XIXe siècle à nos jours. Les Bretilliennes s’émancipent (19-20e siècles) » retrace au niveau local l’histoire de l’émancipation féminine et l’impact que la conquête des droits a eu sur le quotidien des femmes d’Ille-et-Vilaine.
**Gratuit sur inscription – rdv à 14h aux Archives Départementales**
**Adhésion à l’association 3 Regards obligatoire**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-05T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-05T16:00:00.000+01:00
02 57 24 00 40 02 99 59 45 38
Les archives départementales 1 Rue Jacques Léonard, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine