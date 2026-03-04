Exposition – « ELLES, Leurs droits, notre histoire », Les archives départementales, Rennes

Exposition – « ELLES, Leurs droits, notre histoire » Jeudi 5 mars, 14h00 Les archives départementales Ille-et-Vilaine

La nouvelle exposition des Archives départementales plonge dans le quotidien des Bretilliennes, du XIXe siècle à nos jours. Les Bretilliennes s’émancipent (19-20e siècles) » retrace au niveau local l’histoire de l’émancipation féminine et l’impact que la conquête des droits a eu sur le quotidien des femmes d’Ille-et-Vilaine.

Les archives départementales 1 Rue Jacques Léonard, 35000 Rennes

Création graphique : Alexandra Simon – Illustrations : Caroline Perdrial