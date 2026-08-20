Exposition : Élodie Vignet – Sculptures sur bois Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Exposition : Élodie Vignet – Sculptures sur bois

Du 17/10 au 31/10/2026 tous les jours de 10h à 19h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Post Tenebras Lux Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Exposition de sculptures sur bois d’Elodie Vignet à la galerie Post Tenebras Lux

Artiste plasticienne née en 1979, Élodie Vignet a troqué une carrière en commerce international pour la sculpture sur bois, séduite par sa chaleur, sa sensualité et son âme. À travers ses bustes, ses vénus préhistoriques et ses bas-reliefs de seins, elle explore le courage, la vulnérabilité, la diversité des corps et le sacré féminin. .

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Post Tenebras Lux Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wood Sculpture Exhibition by Elodie Vignet at the Post Tenebras Lux Gallery

L’événement Exposition : Élodie Vignet – Sculptures sur bois Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Baux de Provence