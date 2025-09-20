Exposition Eloge de la craquelure, Marc Didou Musée des beaux-arts, La Cohue Vannes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sculpteur originaire du Finistère, partageant son activité entre la Bretagne et la Ligurie, Marc Didou est un artiste pluridisciplinaire.

De son intérêt pour la peinture qu’il étudie aux Beaux-Arts, de son apprentissage très jeune de l’acier forgé, de sa pratique du dessin et de la photographie, naissent des œuvres multi-formes. Tantôt monumentales et massives, tantôt évanescentes et légères, elles sont toujours motivées par la curiosité de l’expérimentation et le fruit d’une mise à l’épreuve des contraires.

Présenté une première fois en 1995 au musée des beaux-arts, La Cohue, il y revient 30 ans plus tard avec Éloge de la craquelure. Pensée pour le passage central, cette exposition se déroule en trois espaces et trois temps, comme un voyage introspectif à travers la peinture, le dessin et la sculpture. Poésie du visible et de l’imperceptible, du tangible et de l’insaisissable, ses œuvres répondent à la puissance architecturale du site.

Musée des beaux-arts, La Cohue 15 place Saint Pierre, 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 0297016300 https://www.mairie-vannes.fr/vannesloisirs/musees/musee-des-beaux-arts-la-cohue/ La Cohue, terme fréquemment utilisé dans l’Ouest pour désigner la halle, date à Vannes du XIIIe siècle et appartient au duc de Bretagne.

Le passage central accueillait bouchers, boulangers, toiliers, merciers… mais devenu trop étroit, il s’étend au XIVe siècle en deux nefs supplémentaires orientées au nord et au sud, et communiquant par quatre baies en arcs brisés toujours visibles.

Au XVe siècle, la salle haute, où se tiennent les cours de justice du duc, est construite perpendiculairement aux trois nefs du rez-de-chaussée. Elle conserve ses deux grands murs pignons avec leurs baies et les bancs de pierre dans l’embrasure.

Transformé au XVIIe siècle, cet espace aux belles proportions accueille le parlement de Bretagne exilé à Vannes entre 1975 et 1690. Ces travaux nécessitent de renforcer le bâtiment au rez-de-chaussée par des piliers massifs et voûtés. C’est vers cette époque que l’ensemble du bâtiment est doté de toitures. Sous la Révolution, la salle haute sert de tribunal, puis devient le théâtre, jusqu’à la dernière guerre.

Devenue propriété de la ville en 1813, la Cohue devient musée des beaux-arts dans les années 1980.

Marc Didou, Reversus, 2025, acier © Direction de la communication – Ville de Vannes