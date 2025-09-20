Exposition Elsa Hellemans « Le pont un voyage fantastique » Chapelle Saint Michel Avignon

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Comment passer d’une idée à une œuvre cinématographique ? Quel est le processus de création d’un film d’animation ?

La réalisatrice du film « Le pont » fait découvrir les différentes étapes de son travail, allant des dessins de la collection « Fantastiqu’ Avignon » de l’illustrateur avignonnais alias Philibert, à leur mise en mouvement dans un court-métrage.

En complément de la projection du court-métrage, les dessins originaux sont exposés ainsi que les différentes étapes de la réalisation du film, allant de l’écriture au montage afin d’éclairer sur les choix artistiques et techniques répondant à des questions telles que :

Quelles œuvres choisir en fonction du montage vidéo, quelle histoire raconter à partir des images, quel genre littéraire utiliser pour l’écriture de la voix off, quelle place donner à la musique et aux bruitages ?

Chapelle Saint Michel Place des Corps Saints 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

