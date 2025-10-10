EXPOSITION EMBARQUÉE Sète

EXPOSITION EMBARQUÉE Sète vendredi 10 octobre 2025.

EXPOSITION EMBARQUÉE

Môle Saint-Louis Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

Venez visiter le navire scientifique de l’association The Lost Compass et découvrir des projets sur la biodiversité du littoral.Le Compass au large de la côte bleueNous ouvrons à la visite notre voilier d’expédition, le Compass un bateau riche de souvenirs et d’aventures le long des côtes méditerranéennes françaises, en quête de populations de poissons et accompagné par des jeunes accueillis en Maisons d’enfants. Venez visiter les espaces qui servent à la vie quotidienne mais aussi aux missions scientifiques de l’association. Vous rencontrerez également des membres de l’équipage et découvrirez de nombreux projets locaux pour l’étude et la préservation de la biodiversité marine. .

Môle Saint-Louis Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 42 05 36 52 thelostcompass.asso@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EXPOSITION EMBARQUÉE Sète a été mis à jour le 2025-08-26 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE