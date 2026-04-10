Exposition, EMEAR Maguy Pradal, Ramonville-Saint-Agne

Exposition Vendredi 10 avril, 18h00 EMEAR Maguy Pradal Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T18:00:00+02:00 – 2026-04-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-10T18:00:00+02:00 – 2026-04-10T20:00:00+02:00

Exposition du 13 avril au 29 mai 2026 à la médiathèque Simone-de-Beauvoir et à l’École des enseignements artistiques de Ramonville.

Vernissage le vendredi 10 avril 2026 à partir de 18h à l’École des enseignements artistiques de Ramonville.

Une exposition par les bénévoles du Centre social couleurs et rencontres de Ramonville, et Violette de Toulouse.

C’est l’histoire de femmes et d’hommes qui font vivre le centre social au quotidien.

En 2025, 107 bénévoles ont offert 1596 heures de leur temps, avec générosité et conviction.

À travers des ateliers réguliers ou ponctuels, ils et elles partagent leurs savoirs, créent du lien et participent à faire du centre social un lieu vivant, ouvert à toutes et tous.

Derrière chaque action, il y a des rencontres, des échanges et une envie commune de faire ensemble.

Un immense merci à chacun et chacune pour leur engagement et leur implication précieuse dans la vie du centre social.

EMEAR Maguy Pradal 2 Allée Nicolas de Condorcet Ramonville St Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

« Le centre social c’est nous »