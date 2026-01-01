Exposition Emile Friant Graveur La Douëra Malzéville

Exposition Emile Friant Graveur

La Douëra 2 rue du Lion d’Or Malzéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

À partir d’une cinquantaine d’œuvres des collections du musée des Beaux-Arts de Nancy, découvrez un aspect moins connu de l’art de Friant, la gravure.

Émile Friant s’intéresse tôt à la gravure ses premiers essais datent de 1883, il a alors 20 ans. Mais c’est surtout après 1904 que cette pratique devient régulière. Les techniques qu’il utilise sont l’eau-forte, la pointe sèche et le vernis mou, qui donnent à ces gravures un aspect proche de celui du dessin. Son talent de dessinateur se retrouve dans la finesse des traits des modèles. Et la gravure convient bien au perfectionnisme de l’artiste qui peut reprendre, modifier, compléter chaque cuivre. Sa production gravée reprend les mêmes thèmes que sa peinture des portraits, des figures féminines, des scènes de genre mais parfois traités de manière plus intimiste.Tout public

0 .

La Douëra 2 rue du Lion d’Or Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a lesser-known aspect of Friant?s art his engravings through some 50 works from the collections of Nancy?s Musée des Beaux-Arts.

Émile Friant took an early interest in engraving: his first attempts date back to 1883, when he was 20 years old. But it was only after 1904 that his practice became regular. The techniques he used were etching, drypoint and soft varnish, which gave his etchings an almost drawing-like appearance. His talent as a draughtsman is reflected in the finesse of his models? features. And etching is well suited to the artist?s perfectionism, allowing him to rework, modify and complete each copperplate. His etchings take up the same themes as his paintings: portraits, female figures, genre scenes, but sometimes treated in a more intimate way.

L’événement Exposition Emile Friant Graveur Malzéville a été mis à jour le 2026-01-16 par DESTINATION NANCY