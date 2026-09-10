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AGENDA · Nancy

Exposition Émile Gallé Portraits d’une vie Musée de l’école de Nancy Nancy

vendredi 18 septembre 2026 · Musée de l'école de Nancy · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée de l'école de Nancy
Adresse
38 rue Sergent Blandan
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
7.5 Tarif de base plein tarif

Nancy

Exposition Émile Gallé Portraits d’une vie

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00
fin : 2027-02-28 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-11-02 2026-12-26 2027-01-02

En écho à l’exposition au musée des Beaux-Arts, L’étrange cas de monsieur Gallé (dès le 21 octobre 2026), le musée de l’École de Nancy présente une sélection d’œuvres graphiques pour illustrer la personnalité d’Émile Gallé (1846-1904) photos, portraits et documents d’archives permettent de suivre la vie et le parcours professionnel de l’artiste.Tout public
7.5  .

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 

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English :

In conjunction with the exhibition at the Museum of Fine Arts, *The Strange Case of Mr. Gallé* (opening October 21, 2026), the École de Nancy Museum is presenting a selection of graphic works that illustrate the personality of Émile Gallé (1846–1904): photographs, portraits, and archival documents trace the artist’s life and career.

L’événement Exposition Émile Gallé Portraits d’une vie Nancy a été mis à jour le 2026-08-30 par DESTINATION NANCY

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