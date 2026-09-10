Exposition Émile Gallé Portraits d’une vie Musée de l’école de Nancy Nancy
vendredi 18 septembre 2026 · Musée de l'école de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Exposition Émile Gallé Portraits d’une vie
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00
fin : 2027-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-11-02 2026-12-26 2027-01-02
En écho à l’exposition au musée des Beaux-Arts, L’étrange cas de monsieur Gallé (dès le 21 octobre 2026), le musée de l’École de Nancy présente une sélection d’œuvres graphiques pour illustrer la personnalité d’Émile Gallé (1846-1904) photos, portraits et documents d’archives permettent de suivre la vie et le parcours professionnel de l’artiste.Tout public
7.5 .
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In conjunction with the exhibition at the Museum of Fine Arts, *The Strange Case of Mr. Gallé* (opening October 21, 2026), the École de Nancy Museum is presenting a selection of graphic works that illustrate the personality of Émile Gallé (1846–1904): photographs, portraits, and archival documents trace the artist’s life and career.
L’événement Exposition Émile Gallé Portraits d’une vie Nancy a été mis à jour le 2026-08-30 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Le Livre sur la Place Nancy 11 septembre 2026