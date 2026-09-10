Exposition Émile Gallé Portraits d’une vie Musée de l’école de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Exposition Émile Gallé Portraits d’une vie

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00

fin : 2027-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-11-02 2026-12-26 2027-01-02

En écho à l’exposition au musée des Beaux-Arts, L’étrange cas de monsieur Gallé (dès le 21 octobre 2026), le musée de l’École de Nancy présente une sélection d’œuvres graphiques pour illustrer la personnalité d’Émile Gallé (1846-1904) photos, portraits et documents d’archives permettent de suivre la vie et le parcours professionnel de l’artiste.Tout public

7.5 .

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

In conjunction with the exhibition at the Museum of Fine Arts, *The Strange Case of Mr. Gallé* (opening October 21, 2026), the École de Nancy Museum is presenting a selection of graphic works that illustrate the personality of Émile Gallé (1846–1904): photographs, portraits, and archival documents trace the artist’s life and career.

L’événement Exposition Émile Gallé Portraits d’une vie Nancy a été mis à jour le 2026-08-30 par DESTINATION NANCY