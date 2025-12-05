[Exposition] Émilie Thorel & Patrick Flament Le Colombier, Parc du Colombier Offranville
Le Colombier, Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-25
fin : 2026-05-03
2026-04-25
Exposition de peintures de deux talentueux amateurs qui investissent un des symboles du patrimoine offranvillais le Colombier.
Ouvrez la porte du lieu pour découvrir deux niveaux de toiles d’inspirations locales ou plus éloignées géographiquement. .
