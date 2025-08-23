Exposition EMMANUELLE CLÉRY PEDRON Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-03-06

fin : 2026-04-29

2026-03-06

Emmanuelle est inspirée par l’humain, le côté émotionnel dans le tourbillon de la vie la subjugue.

Elle laisse son inspiration s’épancher sur la toile dont la palette de couleurs s’émancipe pour donner naissance à une œuvre unique.

Les couleurs s’assemblent naturellement pour laisser place à une esquisse inopinée, crayons, pastel à l’huile, et parfois collage. .

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

