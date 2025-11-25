Exposition Emmanuelle Moreau Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Exposition Emmanuelle Moreau

Du 25/11 au 07/12/2025 tous les jours. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-11-25

Emmanuelle Moreau expose ses mandalas numériques.

Le Mandala, représentation de l’Univers entier, est symbole de globalité, équilibre et harmonie. Dans notre monde moderne où tout va vite, notre pensée s’éparpille. Or, lorsque vous regardez un mandala pendant quelques minutes, essayez de faire abstraction du monde qui vous entoure, et faites le vide à l’intérieur. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

Emmanuelle Moreau exhibits her digital mandalas.

German :

Emmanuelle Moreau stellt ihre digitalen Mandalas aus.

Italiano :

Emmanuelle Moreau espone i suoi mandala digitali.

Espanol :

Emmanuelle Moreau expone sus mandalas digitales.

L’événement Exposition Emmanuelle Moreau Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-11-03 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)